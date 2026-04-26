Легендарный советский биатлонист выступил с критикой в адрес России

Советский биатлонист Александр Тихонов, который является четырехкратным олимпийским чемпионом, раскритиковал Россию, передает «Советский спорт».

«Я сейчас нахожусь в Дагестане, в гостях у олимпийского чемпиона Загалава Абдулбекова. Здесь такое отношение к чемпионам мира, олимпийским чемпионам, что только позавидовать. Россия к своим относится наплевательски. Ко всем абсолютно», — сказал Тихонов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

