«Ты не заслуживаешь быть Плющенко!» Гном Гномыч ответил на признание брата

Александр Плющенко ответил на скандальные высказывания брата в адрес семьи
Максим Блинов/РИА Новости

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко опубликовал в соцсетях видеообращение к своему старшему брату Егору Ермаку в ответ на недавнее скандальное интервью, в котором брат рассказал об отношениях с семьей.

«Егорушка, дорогой Егорушка, почему ты не рассказал правду, когда ты приехал к нам после юбилея Алексея Мишина с микрофоном и журналистами? Сам-то не пробовал заработать деньги? Тебя отец устроил в футбольную команду «Зенит». Люди мечтают там играть. А ты бросил футбол, хоккей и бокс. Я теперь не могу назвать тебя братом. Хорошо, что ты Ермак, ты не заслуживаешь быть Плющенко!», — сказал Плющенко-младший.

Александр также напомнил брату о дорогих подарках. Он указал, Яна Рудковская, купила Егору дорогой телефон и ноутбук. Саша также дал понять, что Егор не заслуживает носить фамилию Плющенко.

19-летний Ермак в интервью на канале «Как есть» заявил, что не хочет называть фигуриста отцом, предпочитая обращаться к нему по имени «Женя», поскольку его настоящим отцом считает отчима.

Ранее старший сын Плющенко заявил, что не хочет видеть отца и Гном Гномыча на свадьбе.

 
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!