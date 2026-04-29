«Деньги грели»: африканский футболист о выступлении в России

Экс-игрок «Динамо» Самба рассказал, что ему нравились зарплаты в России
Алексей Филиппов/РИА Новости

Конголезский защитник Кристофер Самба, который четыре года выступал в России, в подкасте Under The Cosh признался, что поехал в российский чемпион из-за высокой заработной платы.

Он поделился, что ему платили высокую зарплату для того времени.

«Так что да, деньги грели. В России было холодно, а они грели. Дошло до того, что нам платили бонусы, что-то вроде 10 000 (долларов или евро. — Прим. «Газета.Ru») за игру. А потом их удваивали каждый раз, когда набиралось определенное количество победных игр. Дошло до того, что бонусы стали просто мемом, и их выдавали по четвергам», — заявил он.

Самба — конголезский футболист, игравший на позиции центрального защитника. Свою профессиональную карьеру начинал в составе «Седана», затем провел несколько матчей в рядах берлинской «Герты». С 2007 по 2012 год защищал цвета «Блэкберна», а в 2012 году перешёл в «Анжи». В августе 2014 года перешел в московское «Динамо».

Он родился и вырос во Франции, но решил выступать за национальную сборную Конго. Он завершил профессиональную футбольную карьеру в 2018 году.

Ранее бывший украинский футболист Алексей Михайличенко сообщил, что ему предлагали стать капитаном сборной России.

 
