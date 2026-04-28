«Обещали деньги»: украинец о предложении стать капитаном сборной России

Бывший украинский футболист Алексей Михайличенко рассказал, что ему предлагали стать капитаном сборной России после того, как распался СССР. Его слова приводит издание «UA-футбол».

«Мне звонил из Москвы [Вячеслав] Колосков и предлагал не просто перейти в сборную России, а стать ее первым капитаном — обещали жилье, деньги. Я засмеялся. Он говорит: «Алексей, я знал, что ты так ответишь, но попробовать надо было», — поделился он.

Михайличенко — советский и украинский футболист, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины. После окончания игровой карьеры — тренер и функционер.

Футболист — олимпийский чемпион в составе сборной СССР на играх 1988 года, также серебряный призер чемпионата Европы 1988 года (единственный игрок, выступивший в составе сборной СССР на этих двух турнирах). В 1992 году он стал первым в мире футболистом, которому удалось выиграть подряд чемпионаты трех разных стран — СССР, Италии и Шотландии.

