Клуб КХЛ не выплачивает зарплату игрокам около трёх месяцев

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» не выплачивает зарплату игрокам около трех месяцев, сообщает Legalbet.

Хоккеисты сочинского клуба в последний раз получали выплаты в начале февраля. В клубе нет понимания, когда финансовые проблемы будут решены.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 «Сочи» занял последнее место в Западной конференции и не пробился в Кубок Гагарина. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив»

Весной 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российских хоккеистов даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Санкции продлевались в марте 2023 года на сезон-2023/24, а затем в феврале 2025-го, и с тех пор российские хоккеисты пропустили уже несколько мировых первенств, включая чемпионаты 2025 и 2026 годов.

