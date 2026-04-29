«Очень горжусь»: победивший Медведева теннисист назвал его легендой

Итальянский теннисист Флавио Коболли заявил, что провел хороший матч против россиняина Даниила Медведева в четвертом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Его слова приводит BB Tennis.

«Я продолжал играть в свою игру, со всей своей энергией, немного устал, но [во время матча] я подумал, что стоит быть более агрессивным, настолько, насколько это возможно. Я думаю, что отлично сыграл против такого грозного оппонента, легенды. Очень этим горжусь», — отметил он.

Встреча, которая длилась 2 часа 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 7:5, 4:6 в пользу итальянца. Медведев восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коболли пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде турнира Коболли сразится с представителем Германии Александром Зверевым.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

