В «Спартаке» назвали идеальные итоги сезона

Капитан и защитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, какие итоги сезона станут идеальными для команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Идем от игры к игре. Следующий матч у нас против «Крыльев Советов», там нужно забирать три очка, потому что будет тяжелая игра на выезде. Сейчас восстанавливаемся и готовимся к Самаре. Какое идеальное окончание сезона для «Спартака»? Третье место и победа в Кубке России», — сказал Зобнин.

26 апреля «Спартак» встретился с «Пари НН» в Нижнем Новгороде в рамках чемпионата России, игра завершилась со счетом 2:1. На 29-й минуте счет открыл игрок «Пари НН» Адриан Бальбоа. Перед самым перерывом счет ударом с пенальти сравнял Эсекьель Барко. На 72-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной вывел «Спартак» вперед.

За три тура до конца сезона «Спартак» располагается на четвертой позиции, набрав 48 очков. В следующем туре национального первенства красно-белые 1 мая на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» ответили на критику вратаря.

 
