Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Пропускает вся команда»: в «Спартаке» ответили на критику вратаря

Александр Вильф/РИА Новости

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов встал на защиту вратаря команды Александра Максименко после критики, которой его подвергают. Его слова приводит издание Legalbet.

«Критика Максименко? Без критики никуда. Но нужно понимать, что пропускает вся команда, а не только Саша», — сказал Литвинов.

В текущем сезоне Максименко провел 30 матчей во всех турнирах, где пропустил 41 мяч и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

26 апреля «Спартак» встретился с «Пари НН» в Нижнем Новгороде в рамках чемпионата России, игра завершилась со счетом 2:1. На 29-й минуте счет открыл игрок «Пари НН» Адриан Бальбоа. Перед самым перерывом счет ударом с пенальти сравнял Эсекьель Барко. На 72-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной вывел «Спартак» вперед.

За три тура до конца сезона «Спартак» располагается на четвертой позиции, набрав 48 очков. В следующем туре национального первенства красно-белые 1 мая на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее в «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!