«Пропускает вся команда»: в «Спартаке» ответили на критику вратаря

Игрок «Спартака» Литвинов: пропускает вся команда, а не только Максименко

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов встал на защиту вратаря команды Александра Максименко после критики, которой его подвергают. Его слова приводит издание Legalbet.

«Критика Максименко? Без критики никуда. Но нужно понимать, что пропускает вся команда, а не только Саша», — сказал Литвинов.

В текущем сезоне Максименко провел 30 матчей во всех турнирах, где пропустил 41 мяч и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

26 апреля «Спартак» встретился с «Пари НН» в Нижнем Новгороде в рамках чемпионата России, игра завершилась со счетом 2:1. На 29-й минуте счет открыл игрок «Пари НН» Адриан Бальбоа. Перед самым перерывом счет ударом с пенальти сравнял Эсекьель Барко. На 72-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной вывел «Спартак» вперед.

За три тура до конца сезона «Спартак» располагается на четвертой позиции, набрав 48 очков. В следующем туре национального первенства красно-белые 1 мая на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее в «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей.