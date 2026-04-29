Первая ракетка мира Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Теннисист Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Ходара
Andrew Couldridge/Reuters

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, Испания.

В четвертьфинале его соперником был представитель Испании Рафаэл Ходар. Встреча, которая длилась 1 час 56 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:0).

Синнер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ходара четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

За выход в финал турнира итальянский теннисист сразится с победителем противостояния Иржи Легечка (Чехия) — Артюр Фис (Франция).

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024, 2025, Открытый чемпионат США — 2024; Уимблдон-2025); победитель двух Итоговых турниров ATP (2024, 2025); победитель 28 турниров ATP (из них 27 в одиночном разряде).

Ранее Даниил Медведев вылетел с престижного турнира в Мадриде.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

