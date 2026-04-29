Медведев вылетел с престижного турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, Испания.

Его соперником в четвертом круге был представитель Италии Флавио Коболли. Встреча, которая длилась 2 часа 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 7:5, 4:6.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коболли пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде турнира Коболли сразится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Александр Зверев (Германия).

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

