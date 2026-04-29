«Это ужасно»: «ПСЖ» обвинили в пропущенных мячах Сафонова

Канчельскис: Сафонов достойно провел матч ЛЧ, но «ПСЖ» ужасно играл в обороне
Футболисты парижского «ПСЖ» плохо сыграли в обороне в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», что привело к тому, что российский вратарь Матвей Сафонов пропустил четыре мяча. Об этом заявил в комментарии РИА Новости бывший полузащитник национальной команды Андрей Канчельскис.

«Сафонов пропустил меньше, чем Нойер, это уже хорошо. Команда победила, значит, все нормально. Но так играть в обороне нельзя ни «ПСЖ», ни «Баварии». Это ужасно, и обоим вратарям было тяжело, когда защита не играет надежно. И дает сопернику совершать такие проходы», — указал он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас. Ворота французской команды защищал Сафонов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Ответный матч состоится 6 мая в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Сафонова лучшим российский спортсменом в мире.

 
