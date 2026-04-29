Стало известно имя нового главного тренера «Пари НН»

«Пари НН» объявил о назначении Гаранина на пост главного тренера
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера, передает пресс-служба клуба.

«Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу, познакомился с командой и провел первую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Ахматом». Мы приветствуем Вадима Вячеславовича в Нижнем Новгороде! Желаем успехов, побед и достижения целей вместе с нашей командой», — сказано в сообщении клуба.

Контракт рассчитан на оставшуюся часть сезона-2025/2026.

Последним местом работы специалиста был медийный клуб Lit Energy. Он также работал в «Сочи», в Первой лиге — с «Черноморцем» и «Енисеем», пять лет — в академии «Динамо», тренировал юношескую сборную России U15, возглавлял «Балтику-БФУ» и «Тверь».

Клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка. Ближайшую игру команда проведет против «Ахмата». «Краснодар» возглавляет таблицу, набрав 57 очков. На одно очко меньше — у идущего вторым «Зенита». Замыкает тройку «Локомотив» — у красно-зеленых 49 баллов, при этом они провели на матч больше.

Ранее в Госдуме ответили украинскому футболисту, оскорбившему русских и англичан.

 
Теперь вы знаете
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
