«Это глупый вопрос»: Челестини о возможном увольнении из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не думает о том, что его могут отправить в отставку из московского клуба. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я готов тренировать команду. Я не должен об этом думать. Это глупый вопрос. Это моя работа, я кормлю ей своих детей. Когда я подписываю контракт, я всегда готов к такому. Но нет такого, что я на тренировку прихожу и думаю об этом», — сказал Челестини.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме желтые карточки получили защитники «Рубина» Игор Вуячич и полузащитник Никита Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Во втором тайме после подачи со штрафного Мальдонадо нанес удар из вратарской, голкипер Владислав Тороп и защитник Мойзес заблокировали его. На 72-й Мойзес получил травму и был заменен на Козлова.

