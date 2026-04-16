Туктамышева рассказала о самых комфортных годах карьеры

Туктамышева: последние пять лет карьеры были для меня самыми комфортными

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что последние пять лет карьеры были для нее самыми комфортными, передает Forbes.

«Последние пять лет карьеры были для меня самыми комфортными. Я четко понимала, что выход на лед — это мой выбор, что я делаю это прежде всего для себя, потому что люблю фигурное катание», — сказала Туктамышева.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу и принимает участие в проекте «Ледниковый период».

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года.

Ранее Туктамышева рассказала о давлении на женщин в фигурном катании.