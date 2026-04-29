Экс-вратарь «Локомотива» уговаривал Баринова не переходить в ЦСКА

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме, в настоящее время занимающий должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «железнодорожников», уговаривал бывшего капитана команды Дмитрия Баринова подписать с «Локо» новый контракт и не уходить в ЦСКА. Об этом сообщает Legalbet.

«В момент, когда переговоры между сторонами зашли в тупик, Гильерме от лица руководителей «Локомотива» напрямую обращался к Баринову с просьбой остаться в команде. Как сообщают знакомые с ситуацией: «Баринову не особо было интересно слушать Гильерме», — говорится в материале издания.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Контракт с футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел за армейцев девять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, в его активе две кубковые игры в составе красно-синих, в этих встречах он также не забивал и не делал голевых передач.

