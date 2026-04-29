Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Экс-вратарь «Локомотива» уговаривал Баринова не переходить в ЦСКА

Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме, в настоящее время занимающий должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «железнодорожников», уговаривал бывшего капитана команды Дмитрия Баринова подписать с «Локо» новый контракт и не уходить в ЦСКА. Об этом сообщает Legalbet.

«В момент, когда переговоры между сторонами зашли в тупик, Гильерме от лица руководителей «Локомотива» напрямую обращался к Баринову с просьбой остаться в команде. Как сообщают знакомые с ситуацией: «Баринову не особо было интересно слушать Гильерме», — говорится в материале издания.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Контракт с футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел за армейцев девять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, в его активе две кубковые игры в составе красно-синих, в этих встречах он также не забивал и не делал голевых передач.

Ранее были названы проблемные зоны ЦСКА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!