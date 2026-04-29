«Работает без шума и пыли»: Аршавин об отличии Карседо от Станковича

Аршавин: Карседо работает без шума и пыли — это отличает его от Станковича

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин назвал различия работы действующего наставника «Спартака» Хуана Карседо с предыдущим главным тренером команды Деяном Станковичем. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он работает без шума и пыли — это его отличает от Станковича. Карседо добавил спокойствия, урегулированности, структуры и расставил всех по местам. Этот «Спартак» мне напоминает команду Слишковича. Живенько команда смотрится», — сказал Аршавин.

В январе 2026 года на пост главного тренера «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

За три тура до конца сезона «Спартак» располагается на четвертой позиции, набрав 48 очков. В следующем туре национального первенства красно-белые 1 мая на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее Станкович был упомянут в итальянском скандале, связанном с проституцией.