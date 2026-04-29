Стало известно, где пройдет молодежный чемпионат мира по футболу 2029 года

Армения и Грузия примут молодежный чемпионат мира по футболу 2029 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на заседании совета в канадском Ванкувере приняла решение о проведении молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет в Армении и Грузии в 2029 году. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Армении.

«Впервые наша страна примет крупный футбольный турнир мирового уровня, что свидетельствует о большом доверии международного сообщества. Это бесценный подарок армянским болельщикам, любителям армянского футбола и, конечно же, молодым футболистам, которые получат возможность почувствовать дух чемпионата мира на своей земле и мечтать о великих победах», — заявили в федерации.

Ближайший молодежный чемпионат мира состоится в 2027 году. Его примут Азербайджан и Узбекистан.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

