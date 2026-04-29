«По пальцам пересчитать в карьере»: Сафонов о своем антирекорде в матче ЛЧ

Сафонов назвал матч с «Баварией» в полуфинале ЛЧ редчайшим событием в карьере

Российский форвард «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале высказался об итогах первого матча с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Думаю, что именно про такие матчи говорят, что их по пальцам можно пересчитать в карьере. Первая часть представления окончена, готовимся ко второй», — написал Сафонов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

Сафонов по ходу матча пропустил четыре мяча, повторив антирекорд с момента игры за «Краснодар» более двух с половиной лет.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

