Стало известно, продлит ли «ПСЖ» контракт с Сафоновым

Агент Гурцкая заявил, что «ПСЖ» продлит контракт с Сафоновым

Агент Тимур Гурцкая во время программы FONtour заявил, что французский «ПСЖ» продлит контракт с российским вратарем Матвеем Сафоновым на улучшенных условиях.

Сейчас Сафонов является самым низкооплачиваемым игроком команды с зарплатой €3 млн в год.

«ПСЖ» разгромил «Анже» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Франции.

Встреча проходила в Анже и завершилась со счетом 3:0. В составе парижан отличились Ли Кан Ин, Сенни Маюлу и Лукас Беральдо. Нападающий Гонсалу Рамуш был удален с поля за вторую желтую карточку.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, начавший матч в стартовом составе, сохранил свои ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне это 11-й «сухой» матч Сафонова. Всего он провел 22 встречи. После этой победы «ПСЖ» набрал 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» с 34 баллами занимает 13-е место.

