Российский хоккеист претендует на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров претендует на награду лучшему игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он вошел в финальную тройку номинантов «Тед Линдсей Эворд» — приз, который вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA). Вместе с ним в список попали Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).

По итогам регулярного чемпионата Кучеров в 76 матчах набрал 130 (44+86) очков.

27 апреля Кучеров после четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории в плей-офф среди россиян. Матч состоялся в Монреале и заверишлся победой «Тампы» со счетом 3:2. Счет в серии стал 2-2.

Кучеров отдал две голевые передачи и довел общее количество очков за карьеру в играх Кубка Стэнли до 177 (54 гола + 123 передачи). Он провел 156 матчей в плей-офф. По этому показателю Кучеров превзошел Сергея Фёдорова, у которого 176 очков в 183 матчах. Россиянин занял чистое второе место в списке лучших бомбардиров среди российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Евгению Малкину (183 очка в 181 матче).

Ранее «Лос-Анджелес» с Артемием Панариным вылетел из Кубка Стэнли.