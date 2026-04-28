Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Российский хоккеист претендует на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров претендует на награду лучшему игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он вошел в финальную тройку номинантов «Тед Линдсей Эворд» — приз, который вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA). Вместе с ним в список попали Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).

По итогам регулярного чемпионата Кучеров в 76 матчах набрал 130 (44+86) очков.

27 апреля Кучеров после четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории в плей-офф среди россиян. Матч состоялся в Монреале и заверишлся победой «Тампы» со счетом 3:2. Счет в серии стал 2-2.

Кучеров отдал две голевые передачи и довел общее количество очков за карьеру в играх Кубка Стэнли до 177 (54 гола + 123 передачи). Он провел 156 матчей в плей-офф. По этому показателю Кучеров превзошел Сергея Фёдорова, у которого 176 очков в 183 матчах. Россиянин занял чистое второе место в списке лучших бомбардиров среди российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Евгению Малкину (183 очка в 181 матче).

Ранее «Лос-Анджелес» с Артемием Панариным вылетел из Кубка Стэнли.

 
Теперь вы знаете
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
