Земфира в футболке Сафонова пришла на матч «ПСЖ» и «Баварии»

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) в футболке российского вратаря парижского «ПСЖ» Матвея Сафонова пришла на игру клуба в полуфинале Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Помимо Земфиры на стадионе во время игры также находится актриса Рената Литвинова.

Сафонов вышел на поле с первых минут.

Игра «ПСЖ» и «Баварии» проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток для футболистов прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

