«ПСЖ» Сафонова победил «Баварию» в матче ЛЧ с девятью голами

«ПСЖ» с Сафоновым со счетом 5:4 обыграл «Баварию» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Парижский «ПСЖ» обыграл мюнхенскую «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

Ворота французской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

главным арбитром которого назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Ответный матч состоится 6 мая в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее стало известно, продлит ли «ПСЖ» контракт с Сафоновым.