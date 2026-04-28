В матче «ПСЖ» и «Баварии» установлено уникальное достижение

Впервые в истории полуфиналов Лиги чемпионов забито пять мячей в первом тайме

В первом тайме первого матча полуфинала Лиги чемпионов между парижским «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией» было забито пять мячей.

После первых 45-ти минут счет в матче 3:2 в пользу французского клуба. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который реализовал пенальти. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, и Майкл Олисе.

Впервые в истории полуфиналов Лиги чемпионов в первом тайме матча было забито пять голов, об этом пишет Opta Sports.

Ворота «ПСЖ» защищает российский вратарь Матвей Сафонов. Игра «ПСЖ» и «Баварии» проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток для футболистов прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Ответный матч состоится 6 мая в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

