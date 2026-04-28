Сафонов стал первым российским вратарем в 1/2 финала Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым российским голкипером, который сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Футболист вышел на поле с первых минут в первом матче полуфинала турнира между «ПСЖ» и «Баварией». До этого в 1991 году вратарь Станислав Черчесов в составе «Спартака» играл в полуфинале с «Марселем», однако на тот момент турнир назывался «Кубок европейских чемпионов» и проходил в другом формате.

Игра «ПСЖ» и «Баварии» проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток для футболистов прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

