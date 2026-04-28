2,3 тысячи юных футболистов России прошли «Диктант Победы»

Футболисты из Юношеской футбольной лиги и Молодежной лиги прошли «Диктант Победы». Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Всего участие в мероприятии приняли 2,3 тысячи молодых игроков из 52 регионов России. Игроки из 75 команд детско-юношеских спортивных школ и академий Дальнего Востока, Сибири, Приволжья, Поволжья, Северо-Западного, Центрального и Южного регионов прошли тесты, где ответили на 25 вопросов о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны.

Мероприятие прошло в рамках мемориальной программы Российского футбольного союза «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

«Диктант Победы» — это ежегодная международная просветительско-патриотическая акция, направленная на проверку и повышение знаний о Великой Отечественной войне. Участники отвечают на 25 тестовых вопросов о событиях 1941–1945 годов, героях и культуре за 45 минут. Мероприятие проводится с 2019 года, включая онлайн-формат и очные площадки.

Ранее министр спорта сравнил траты государства и клубов РПЛ на детский футбол.

 
