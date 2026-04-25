Министр спорта сравнил траты государства и клубов РПЛ на детский футбол

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24» заявил о значительной разнице в финансировании детско-юношеского футбола между государством и клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы как государство через бюджеты всех уровней с регионами тратим на детско-юношеские школы, на развитие, только на футбол, 56 млрд. Вот и взвесьте. Вся страна тратит на детей 56 млрд, и все клубы со 120 млрд бюджетов тратят семь», — сказал Дегтярев.

По словам министра, 24 апреля на встрече с руководством РФС и клубов РПЛ был подписан указ об ужесточении лимита на легионеров. Дегтярев пояснил, что эта мера призвана побудить клубы перераспределять расходы в пользу собственных академий, поиска талантов и подготовки воспитанников.

Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее министр просвещения высказался о неумении игрока «Зенита» читать и писать.

 
