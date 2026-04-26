В «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей

Тренер «Пари НН» Шпилевский намекнул на помощь судей «Спартаку»
Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Алексей Шпилевский в эфире «Матч Премьер» после поражения от московского «Спартака» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) намекнул, что победа соперникам досталась при судейской помощи.

«Если большому гранду с таким набором футболистов нужна помощь против «Нижнего Новгорода» — тогда надо закрывать эту историю. Я буду всегда напрямую говорить правду», — сказал он.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1. На 29-й минуте счет открыл игрок «Пари НН» Адриан Бальбоа. Перед самым перерывом счет ударом с пенальти сравнял Эсекьель Барко. На 72-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной вывел «Спартак» вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 48 очков. «Пари НН» располагается на 15-м месте, набрав 22 очка. Команда находится в зоне прямого вылета из высшего дивизиона.

Ранее вратарь «Локомотива» рассказал, что не хватило клубу для борьбы за победу в РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
