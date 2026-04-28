Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Сафонов сыграет с первых минут в матче с «Баварией» в ЛЧ

Российский вратарь парижского «ПСЖ» выйдет в стартовом составе команды на первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Кварацхелия, Невеш, Дембеле.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Та, Упамекано, Дэвис, Станишич, Павлович, Диас, Олисе, Мусиала, Кейн.

Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее стало известно, продлит ли «ПСЖ» контракт с Сафоновым.