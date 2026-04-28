Непряева рассказала об общении с Коростелевым после Олимпиады

Непряева: после Олимпиады с Коростелевым отдыхаем друг от друга
Дарья Непряева и Савелий Коростелев во время соревнований поддерживают друг друга, но вне спортивного процесса отдыхают друг от друга. Об этом Непряева рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Конечно, мы одна команда. Мы всегда стараемся друг другу помочь, поддержать в трудные моменты и подбадривать. Продолжаем ли общение после завершения сезона или сейчас задача отдохнуть от всего и в том числе друг от друга? Пересекаемся иногда, друг от друга отдыхаем», — сказала спортсменка.

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Лучшим результатом Дарьи на Играх стало 11-е место в марафоне, однако позже она была дисквалифицирована, так как во время смены лыж по ошибке взяла чужую пару. Самой высокой ее позицией на Кубке мира стало четвертое место в гонке с раздельным стартом в Лахти.

Ранее Коростелев рассказал о конкурентоспособности российских лыжников на международных турнирах.

 
