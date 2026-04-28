«Невольно»: комментатор заявил, что судьи помогают «Краснодару»

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио «Зенит» выразил мнение, что судьи невольно помогают «Краснодару» в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Но на самом деле, хотим мы того или нет, но судьи невольно помогают. Я все время говорю «невольно», потому что если не скажу, меня будут обвинять. А я говорю «невольно» — это оценочное суждение мое. Помогают, помогают», — подчеркнул он.

26 апреля «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 60 очков. У «Зенита», который также продолжает борьбу за чемпионство и идет на второй позиции, на балл меньше. В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 мая. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

