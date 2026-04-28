Олимпийская чемпионка Непряева родила второго ребенка

Лыжники Наталья и Александр Терентьевы стали родителями во второй раз

Российские лыжники Александр и Наталья Терентьевы (в девичестве Непряева) стали родителями во второй раз. Об этом рассказал сам спортсмен в своем Telegram-канале.

«Ура», — написал Терентьев и добавил эмодзи в виде сердечка. В комментариях он добавил, что вес ребенка составляет 4,2 кг.

О второй беременности пара сообщила в ноябре 2025 года.

В 2023 году лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева сыграли свадьбу. В апреле 2024 года они объявили, что ждут ребенка, а в августе у пары родилась дочь Василиса. В декабре 2024 года спортсменка возобновила карьеру.

Лыжница старше своего избранника на четыре года. Она принимала участие в двух Олимпиадах, завоевав одно золото (в эстафете на Играх в 2022 году), одно серебро и две бронзы. Терентьева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22), двукратная чемпионка мира по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

Терентьев — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2022), двукратный чемпион зимней Универсиады 2019 года, заслуженный мастер спорта России (2022).

