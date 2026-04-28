РФС рассмотрит скандальный пенальти в матче «Зенита» и «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) разберет назначение пенальти в ворота петербургского «Зенита» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Об этом в комментарии РИА Новости сообщили в в службе коммуникации РФС.

В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

Сам Дивеев признался, что не понимает, за что был назначен пенальти.

«Может, я насолил судье? Я не почувствовал никакого касания. Как такое трактуют? Очень много вопросов по пенальти. Судья сказал: «На повторе увидишь, что ты задел». Ну, хорошо. Я пересмотрю. Но я ничего не почувствовал», — заявил он.

Позднее глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявлял в эфире «Матч Премьер» сообщил, что 11-метровый удар был поставлен верно.

