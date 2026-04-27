Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Российские футболистки крупно обыграли Болгарию и Белоруссию

Футболистки сборной России крупно обыграли Болгарию и Белоруссию
Telegram-канал РФС | Женская сборная России

Российские футболистки (U 16) на Турнире развития УЕФА крупно обыграли сверстниц из Болгарии со счетом 3:0.

Все мячи девушки из сборной России забили во втором тайме. На 66-й минуте отличилась Эвелина Ли, через пять минут преимущество россиянок удвоила Виктория Березуцкая, в конце встречи третий мяч в ворота болгарок отправила Дарья Минеева.

Девушки из сборной России (U 15) разгромили Белоруссию. Встреча завершилась со счетом 8:1.

Виктория Березуцкая и Дарья Королевская в начале встречи забили за сборную России по одному мячу, но в середине первого тайма один мяч отыграла Анастасия Кашкевич. Еще до перерыва за россиянок отличились Виктория Березуцкая, Ксения Морозова и Алиса Логунова. После перерыва Алиса Логунова и дважды Ксения Кондратьева установили окончательный счет матча.

Турнир среди девушек проходит в Минске. Россиянки выступают под национальным флагом и с гимном России.

Ранее сборная России обыграла пакистанцев на турнире УЕФА.

 
Теперь вы знаете
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!