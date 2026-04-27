Российские футболистки крупно обыграли Болгарию и Белоруссию

Российские футболистки (U 16) на Турнире развития УЕФА крупно обыграли сверстниц из Болгарии со счетом 3:0.

Все мячи девушки из сборной России забили во втором тайме. На 66-й минуте отличилась Эвелина Ли, через пять минут преимущество россиянок удвоила Виктория Березуцкая, в конце встречи третий мяч в ворота болгарок отправила Дарья Минеева.

Девушки из сборной России (U 15) разгромили Белоруссию. Встреча завершилась со счетом 8:1.

Виктория Березуцкая и Дарья Королевская в начале встречи забили за сборную России по одному мячу, но в середине первого тайма один мяч отыграла Анастасия Кашкевич. Еще до перерыва за россиянок отличились Виктория Березуцкая, Ксения Морозова и Алиса Логунова. После перерыва Алиса Логунова и дважды Ксения Кондратьева установили окончательный счет матча.

Турнир среди девушек проходит в Минске. Россиянки выступают под национальным флагом и с гимном России.

