Экс-тренер «Спартака» не рассматривает варианты от клубов РПЛ

В агентстве CAA Base, представляющем интересы экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказали, что специалист пока не рассматривает варианты от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Расставание с «Фенербахче» произошло совсем недавно, поэтому на данный момент он не изучает другие варианты. Передаем теплые пожелания Москве», — заявили в агентстве.

26 апреля «Фенербахче» проиграл «Галатасараю» в стамбульском дерби. Встреча завершилась со счетом 0:3. В чемпионате Турции «Фенербахче» идет на втором месте, отставая от «Галатасарая» на семь очков. До конца чемпионата Турции командам осталось сыграть по три матча. В начале сезона «Фенербахче» тренировал Жозе Моуриньо.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.

Ранее экс-футболист «Спартака» выступил за назначение российского тренера в команду.