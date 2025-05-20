Экс-футболист «Спартака» выступил за назначение российского тренера в команду

Экс-футболист «Спартака» Юран о российском тренере в команде: хуже не будет

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран заявил, что клуб должен назначить на пост главного тренера команды российского специалиста вместо Деяна Станковича, передает «РГ».

«Иностранных тренеров сколько было за этот период? Тедеско, Руй Витория, Абаскаль, Станкович. Может, пора дать шанс своему? Хуже не будет. Уверен, что будет только лучше», — сказал Юран.

18 мая «Спартак» со счетом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 54 очка.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален Станкович.

Ранее Юран заявил, что Станкович смотрит на РПЛ свысока.