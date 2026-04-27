Ветеран ЦСКА не понимает решения главного тренера команды

Ветеран ЦСКА Кузнецов: я не понимаю решения Челестини в клубе

Ветеран московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что не понимает решения главного тренера команды Фабио Челестини в клубе, передает Vprognoze.ru.

«Посмотрите на Кармо, он в одном матче проявляет себя, а в следующей его Челестини просто не ставит в основу. Я не понимаю эти решения тренерские, но может быть, всех устраивает. Я не знаю и ответа у меня нет», — сказал Кузнецов.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме желтые карточки получили защитники «Рубина» Игор Вуячич и полузащитник Никита Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Во втором тайме после подачи со штрафного Мальдонадо нанес удар из вратарской, голкипер Владислав Тороп и защитник Мойзес заблокировали его. На 72-й Мойзес получил травму и был заменен на Козлова.

Ранее был назван матч, с которого начался кризис ЦСКА.