Овечкин возглавил рейтинг российских хоккеистов в истории НХЛ

Овечкин возглавил рейтинг хоккеистов из России по версии The Hockey Writers

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг хоккеистов из России в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey Writers.

Второй место в рейтинге занял Сергей Федоров, замкнул тройку Павел Буре.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

