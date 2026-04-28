Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Российский тренер сказал, что в РПЛ нет смысла бороться за третье место

Тренер Шалимов: в РПЛ нет смысла бороться за третье место
Павел Лисицын/РИА Новости

Российский тренер Игорь Шалимой на шоу «Это футбол, брат!» заявил, что клубам нет смысла бороться за третье место в Российской премьер-лиги (РПЛ), учитывая отстранение от еврокубков.

«В свое время мы были на таком уровне, что первое, второе и третье места выходили в Лигу чемпионов. Первая пятерка выходила в еврокубки. Тогда я понимаю борьбу за попадание в первую пятерку – для еврокубков. Сейчас зачем биться за третье?» — сказал Шалимов.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее был назван окончательный список соперников сборной России по футболу.

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
