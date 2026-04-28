Овечкин поужинал в резиденции посла России в США

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с женой Настасией поужинал в резиденции посла России в США Александра Дарчиева. Об этом в соцсетях рассказала супруга хоккеиста.

В меню ужина были салат с дарами моря, утка с черносливом, овощи на гриле и десерт ассорти из русских пирожных с лесными ягодами.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин возглавил рейтинг российских хоккеистов в истории НХЛ.