Российский комментатор: судьи помогают «Краснодару»

Комментатор Геннадий Орлов заявил в эфире «Радио Зенит», что судьи помогают «Краснодару» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хотим мы или нет, судьи невольно помогают «Краснодару». Это мое оценочное суждение, но они помогают «Краснодару». Вот пенальти последний… В моменте с Табидзе, кажется. Ну какой там пенальти?!» — сказал Орлов.

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1. Махачкалинцы открыли счет на 4-й минуте благодаря автоголу, его автором стал Диего Коста. На 29-й минуте Никита Кривцов сравнял счет, а на 66-й минуте Джон Кордоба вывел краснодарцев вперед.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 60 очков.

В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 мая. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Ранее тренер клуба РПЛ заявил, что результат определяют не игроки, а судьи.