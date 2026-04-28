Тренер клуба РПЛ заявил, что результат определяют не игроки, а судьи

Тренер «Балтики» Талалаев: сейчас не футболисты определяют результат

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении от тольяттинского «Акрона» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что сейчас определяют результат не футболисты, передает «Матч ТВ».

«Когда на наш матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело. Посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат», — сказал Талалаев.

Встреча, которая состоялась в Калининграде» завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беншимол. Он отличился в начале второго тайма.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает пятое место, набрав 46 очков. «Акрон» располагается на десятой строчке, имея в активе 27 баллов.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

