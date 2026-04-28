На чемпионате мира по футболу хотят ввести новое правило

На ЧМ по футболу изменят правила, касающиеся жёлтых карточек
На чемпионате мира по футболу 2026 года планируется аннулировать желтые карточки по итогам группового этапа, а также после 1/4 финала, передает The Athletic.

На предыдущих чемпионата мира желтые карточки «сгорали» только после стадии четвертьфиналов. Новое правило хотят ввести из-за того, что впервые на мировом чемпионате сыграют 48 команд.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026.

 
