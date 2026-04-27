ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026

ФИФА под давлением ассоциаций увеличит призовой фонд чемпионата мира
MANDEL NGAN/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) пообещала увеличить выплаты сборным, участвующим в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает The Guardian.

Решение принято под давлением национальных ассоциаций, которые посчитали подготовку к турниру слишком затратной.

В декабре 2025 года совет ФИФА одобрил призовой фонд в 727 миллионов долларов — рекордный в истории. Согласно этой сумме, каждая из 48 стран-участниц гарантированно получала не менее 10,5 миллиона долларов. Однако представители нескольких федераций заявили, что высокие цены на перелеты, проживание и налоги в США, Канаде и Мексике могут свести доходы к нулю, даже при успешном выступлении команды.

Таким образом, ФИФА на заседании совета в Ванкувере 28 апреля утвердит дополнительное финансирование. В организации подтвердили, что ведут переговоры с членами ассоциаций об увеличении доходов. Речь идет как о прямых выплатах участникам турнира, так и о расширении программ развития для всех 211 национальных федераций.

Чемпионат мира 2026 года, который пропустят российские футболисты, впервые пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике, а также впервые будет расширен до 48 команд. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.

Ранее в ФИФА запланировали разрешить лигам проводить один матч в сезоне в другой стране.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
