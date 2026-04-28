Джефф Монсон: Овечкин не должен оставаться в НХЛ, чтобы угодить россиянам

Российский боец Джефф Монсон заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин должен исходить только из своего желания в вопросе продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Матч ТВ».

«Важно понимать, что Овечкин не должен оставаться в НХЛ, чтобы угодить россиянам, болельщикам «Вашингтона» или кому‑то еще. Он должен исходить только из своего желания и, посоветовавшись с семьей, принять важное решение», — сказал Монсон.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин возглавил рейтинг российских хоккеистов в истории НХЛ.

 
