Защитник ЦСКА Мойзес не выйдет на поле до конца сезона из-за травмы

Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА бразилец Мойзес сообщил, что травма, полученная в игре с казанским «Рубином», не позволит ему выйти на поле до завершения сезона. Об этом спортсмен написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Встреча 27-го тура российской Премьер-лиги, состоявшаяся в субботу, 25 апреля, завершилась вничью 0:0. Мойзес начинал матч в основе, но покинул поле на 72-й минуте из-за повреждения.

«К сожалению, я вынужден сообщить не очень хорошую новость. В финальной части сезона из-за травмы, которую я получил в субботней игре, я не смогу помочь команде на поле. Я посвящу себя восстановлению и вернусь в следующем сезоне готовым на 100%. Я буду болеть за команду за пределами поля!» — написал бразилец.

Пресс-служба ЦСКА в Telegram уточнила, что футболист пропустит как минимум четыре недели из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра.

31-летний защитник перешел в армейский клуб летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.

