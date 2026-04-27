Бывшего главного тренера «Спартака» уволили после поражения в дерби

Турецкий «Фенербахче» на своем официальном сайте объявил на своем сайте об увольнении бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско с поста тренера.

«В соответствии с решениями, принятыми на заседании нашего совета директоров, мы расстаемся с нашим главным тренером Доменико Тедеско и его тренерским штабом», — говорится в сообщении.

26 апреля «Фенербахче» проиграл «Галатасараю» в стамбульском дерби. Встреча завершилась со счетом 0:3. В чемпионате Турции «Фенербахче» идет на втором месте, отставая от «Галатасарая» на семь очков. До конца чемпионата Турции командам осталось сыграть по три матча.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.

Ранее Тедеско уволили из сборной Бельгии.