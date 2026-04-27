Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Бывшего главного тренера «Спартака» уволили после поражения в дерби

Экс-тренера «Спартака» Тедеско уволили из «Фенербахче»
Reuters

Турецкий «Фенербахче» на своем официальном сайте объявил на своем сайте об увольнении бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско с поста тренера.

«В соответствии с решениями, принятыми на заседании нашего совета директоров, мы расстаемся с нашим главным тренером Доменико Тедеско и его тренерским штабом», — говорится в сообщении.

26 апреля «Фенербахче» проиграл «Галатасараю» в стамбульском дерби. Встреча завершилась со счетом 0:3. В чемпионате Турции «Фенербахче» идет на втором месте, отставая от «Галатасарая» на семь очков. До конца чемпионата Турции командам осталось сыграть по три матча.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.

Ранее Тедеско уволили из сборной Бельгии.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!