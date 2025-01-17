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Экс-тренера «Спартака» уволили из сборной Бельгии

Экс-тренер «Спартака» Тедеско уволен из сборной Бельгии
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Global Look Press

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, ранее возглавлявший московский «Спартак», освобожден от занимаемой должности, передает сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

KBVB решила расстаться со специалистом из-за неудачных результатов на Евро-2024 и Лиге наций. Сейчас ведутся поиски нового специалиста на пост тренера сборной Бельгии.

На Евро-2024 Бельгия заняла второе место в группе с Румынией, Словакией и Украиной, а в 1/8 финала бельгийцы уступили Франции со счетом 0:1. В Лиге наций Бельгия заняла третье место в своей группе лиги А, где играла с Францией, Италией и Израилем.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

Ранее сообщалось о том. что Тедеско хочет возглавить один из российских клубов.

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