Экс-тренера «Спартака» уволили из сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, ранее возглавлявший московский «Спартак», освобожден от занимаемой должности, передает сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

KBVB решила расстаться со специалистом из-за неудачных результатов на Евро-2024 и Лиге наций. Сейчас ведутся поиски нового специалиста на пост тренера сборной Бельгии.

На Евро-2024 Бельгия заняла второе место в группе с Румынией, Словакией и Украиной, а в 1/8 финала бельгийцы уступили Франции со счетом 0:1. В Лиге наций Бельгия заняла третье место в своей группе лиги А, где играла с Францией, Италией и Израилем.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

Ранее сообщалось о том. что Тедеско хочет возглавить один из российских клубов.