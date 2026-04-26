Назван матч, с которого начался кризис ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России и ведущих клубов РПЛ Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» поделился мнением о ситуации в ЦСКА, который под руководством Фабио Челестини явно переживает кризис после сильной первой части сезона.

«Это, наверное, самая сложная для объяснения ситуация. Команда по подбору игроков и по игре действительно вроде так неплохо смотрелась. Начало весенней части вышло неудачным, и четыре поражения сильно повлияли на игроков. В Кубке против «Краснодара» было начало этого кризиса, и команда до сих пор как-то не может из него выбраться. Это такой психологический момент. Сложно сказать, что происходит, и почему. Наверное, где-то в коллективе есть проблемы, где-то ребята показывают неплохую игру, а результата нет. Зачастую в такой ситуации тренер даже согласится на плохую игру, но чтобы была победа. ЦСКА неплохо укрепился зимой, и команда и без того была неплохая, но вот что-то с ней происходит», — отметил Деменко.

ЦСКА занимает в РПЛ пятое место с 45 очками после 27 матчей, при этом армейцев может по итогам 27-го тура обойти еще не проведший свою встречу и имеющий столько же очков «Спартак». В четырех последних турах ЦСКА проиграл и трижды сыграл вничью.

Ранее в ЦСКА признались, что команда переживает сложный период.