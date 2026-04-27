Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Тренер «Металлурга» журналисту: давай я скажу, что ты — педофил

Александр Кряжев/РИА Новости

Тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после матча Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» пригласил за стол корреспондента из Казани, который в своей статье написал, что наставник «Металлурга» призвал дать по башке видеотренерам казанской команды, передает «Матч ТВ».

Разин отметил, что сказал про видеотренеров в шутку.

«А что ты написал? Они уже на всю страну прогремели. Ребята делают свою работу, молодцы. Это моя шутка, а ты в статье написал, что они меня бесят. Есть разница? Давай я предположу, что ты — педофил. А что, по типажу ты похож. Представляешь, какое на тебе будет клеймо?» — сказал Разин.

Также Разин отметил, что хочет, чтобы журналисты писали честные вещи, а не портили его репутацию, ведь из-за таких заголовков болельщики могут подумать, что Разин — быдло.

«Ты портишь мой имидж. Тебя читают мои потенциальные работодатели, например, из «Ак Барса». Они потом скажут: «Разин — какой‑то дебил, зачем его брать?» — сказал Разин.

Также Разин отметил, что разговаривает с журналистом вежливо.

«Металлург» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:2. Счет в полуфинальной серии до четырех побед стал 1:1.

Ранее ярославский «Локомотив» проиграл второй матч омскому «Авангарду» в полуфинале Кубка Гагарина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
