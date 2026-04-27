Тренер «Металлурга» журналисту: давай я скажу, что ты — педофил

Тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после матча Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» пригласил за стол корреспондента из Казани, который в своей статье написал, что наставник «Металлурга» призвал дать по башке видеотренерам казанской команды, передает «Матч ТВ».

Разин отметил, что сказал про видеотренеров в шутку.

«А что ты написал? Они уже на всю страну прогремели. Ребята делают свою работу, молодцы. Это моя шутка, а ты в статье написал, что они меня бесят. Есть разница? Давай я предположу, что ты — педофил. А что, по типажу ты похож. Представляешь, какое на тебе будет клеймо?» — сказал Разин.

Также Разин отметил, что хочет, чтобы журналисты писали честные вещи, а не портили его репутацию, ведь из-за таких заголовков болельщики могут подумать, что Разин — быдло.

«Ты портишь мой имидж. Тебя читают мои потенциальные работодатели, например, из «Ак Барса». Они потом скажут: «Разин — какой‑то дебил, зачем его брать?» — сказал Разин.

Также Разин отметил, что разговаривает с журналистом вежливо.

«Металлург» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:2. Счет в полуфинальной серии до четырех побед стал 1:1.

