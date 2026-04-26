«Локомотив» проиграл второй матч «Авангарду» в полуфинале Кубка Гагарина

Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыла ярославская команда, на 18-й минуте отличился Андрей Сергеев. В составе омского клуба отличились Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов и Эндрю Потуральски.

По ходу первого тайма произошла массовая драка, в результате которой были удалены обе пятерки хоккеистов.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда». Первая игра, которая также прошла в Ярославле, завершилась победой «Авангарда» со счетом 5:2. Третья игра серии состоится в Омске 28 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. Четвертый матч тоже пройдет на домашнем стадионе «Авангарда» — 30 апреля.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Металлург» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.